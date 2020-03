Fabio Pecchia può lasciare la guida della Juventus Under 23 in estate visto che gli ultimi rumours parlano di Andrea Pirlo come prossimo allenatore della seconda squadra bianconera. Secondo SerieBNews l'attuale tecnico dell'Under della Juve sarebbe un nome spendibile per l’Empoli, soprattutto se Marino non andasse dovesse fallire l’obiettivo promozione o playoff. Altri nomi sono Perugia, Ascoli e Pordenone.