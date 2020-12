5









Tocca ad Alvaro e Cristiano, con Paulo Dybala in panchina. Tra le mille sorprese che potrà inventarsi Andrea Pirlo, per la sfida della sua Juve con l'Atalanta, galleggia una certezza che si fa punto di riferimento e pure di forza: davanti tocca a Morata, e con lo spagnolo ci sarà quel fuoriclasse di Ronaldo. Insieme hanno segnato 23 dei 31 gol stagionali bianconeri. Insieme, hanno totalizzato 74% delle marcature totali della Juventus.



PROVE DI TRIDENTE - Staremo a vedere da chi saranno supportati. Stando alle ultime della vigilia, potrebbe scendere in campo Dejan Kulusevski. Così sarebbe prova di tridente, in attesa che Dybala possa far suo quel ruolo a metà tra estro e sacrificio. Ma è una gara fondamentale anche per Dejan, questa. Perché in mezzo alla crisi Dybala è passata in sordina la difficoltà dello svedese. Alla ricerca del tocco perduto, e magari del gol. Ecco, magari, perché non è affatto scontato con quei colleghi di tutto rispetto in attacco. Accentratori, di numeri e talento.