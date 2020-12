L'ammonizione di Pirlo suona come la raccomandazione di un padre: quando il figlio commette sempre gli stessi errori, le braccia semplicemente cadono e si fanno pesantissime. Ecco perché quest'ultimo monito vale il doppio: la Juve non ha personalità e lo dice lo stesso allenatore. "Una squadra come la Juve non si può permettere di affrontare una partita con poca voglia, e poca personalità, come è successo anche nelle scorse settimane, su questo dobbiamo migliorare. E’ l’altalena di risultati e di prestazioni soprattutto dal punto di vista psicologico che non mi ha soddisfatto in questi mesi. Ma la soluzione deve venire da dentro noi stessi. Il cuore viene in concomitanza con ciò che sviluppi in campo", le parole dell'allenatore.