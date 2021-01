Andrea Pirlo torna in conferenza stampa. Dopo aver presentato Juve-Milan in diretta con i giornalisti su zoom, la situazione 'emergenziale' si ripete anche domani, giorno di vigilia della sfida con il Sassuolo. Il tecnico juventino parlerà a partire dalle 14.30 e sarà visibile su JTV, con diretta testuale su IlBianconero.com. Dalla sfida dello Stadium alle ultime sul mercato, c'è attesa per le risposte dell'allenatore. Che è chiamato all'impresa più grande di tutte: dare continuità in un percorso tutt'altro che semplice.