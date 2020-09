Anche sui social, Andreaha voluto ringraziare i suoi ragazzi per la grandissima prestazione di questa sera: "Grazie ragazzi. Buona la prima!", il messaggio del Maestro. Che a Sky è stato certamente più loquace: "Fatto un ottimo primo tempo, peccato non aver chiuso la partita. Nel secondo siamo calati, ma siamo rimasti lucidi nei momenti decisivi. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma siamo stati bravi nel gestire le loro ripartenze. Importante avere dialogo con tutti i giocatori, non solo i campioni. Sono stato giocatore fino a poco fa, mi piaceva parlare con gli allenatori per capire. E' importante avere un dialogo coi calciatori, è importante instaurare un dialogo".