In occasione della conferenza stampa alla viglia della sfida contro lo Spezia, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha parlato anche di Paulo Dybala: “Rinnovo un problema? No, è solo una questione fisica. Ve l'ho sempre detto che non era al 100%. La prima dopo il rientro la fai sempre bene, la seconda magari ti arriva un po' di stanchezza ed è più difficile. Ha bisogno di allenarsi, giocare e trovare il ritmo. Non penso che quando uno entra in campo pensi al mercato, ma solo a fare bene. E lui ha in mente solo questo per la Juve".