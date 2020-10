Come racconta il Corriere della Sera, Dybala potrebbe partire titolare domenica sera contro il Verona. Farebbe tutto parte delle rotazioni che ha in mente Andrea Pirlo: il tecnico bianconero ha infatti intenzione di dargli ancora più minutaggio, dopo 40 minuti disputati a Kiev nella vittoria juventina del debutto in Champions League. Senza Ronaldo, il peso dell'attacco sarà dunque sulle spalle di Paulo. Da capire chi gli farà posto: probabile che Ramsey possa cedere il passo, o magari Kulusevski. Staremo a vedere: Morata, al momento, sembra davvero insostituibile. E anche Dybala è pronto a vivere il suo magic moment.