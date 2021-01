Prestazione positiva quella di Dejan Kulusevski nel match vinto oggi contro il Bologna per 2-0, sempre pericoloso nella trequarti campo anche se il prossimo step di crescita sarà gestire al meglio le situazioni di gioco proprio negli ultimi 20 metri. Poi è stata la volta di Morata, inizialmente tenuto in panchina da Pirlo, che ha spiegato il suo ingresso ai microfoni di Dazn: “Abbiamo deciso di mettere un altro attaccante per mettere più peso in fase offensiva. Loro stavano cercando di pressare, un attaccante come Alvaro è stato utile nelle ripartenze”.