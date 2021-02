Andrea, nell'intervista odierna a JTV, ha commentato i numeri della difesa: "In difesa sta funzionando meglio la compattezza rispetto a prima, abbiamo lavorato sui princìpi difensivi e per fortuna abbiamo ritrovato Chiellini. Inoltre, anche se è poco menzionato, Bonucci sta facendo grandi partite, migliorando soprattutto sul piano dell'aggressività. Questo ci dà grande forza per il prosieguo della stagione".