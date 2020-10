Tornano i mancini, e finalmente Andrea Pirlo dovrà chiudere il capitolo 'esperimenti'. Almeno sugli esterni. Da una parte Frabotta, dall'altra Cuadrado, le carte da giocare per il Maestro stavano terminando: con l'arrivo di Chiesa, pensieri sul 4-4-2 (che resiste in fase offensiva) sono decisamente tornati, e con ottima frequenza. Ora, con il rientro di Federico Bernardeschi e Alex Sandro, due pedine fondamentali per le riflessioni di Pirlo sulla Juve che resta e che sarà.



LE SITUAZIONI - L'italiano e il brasiliano hanno patito infortuni muscolari prima dell'inizio della stagione ed entrambi dovrebbero dunque tornare disponibili per la trasferta del 17 ottobre a Crotone. In settimana torneranno ad allenarsi in gruppo, nella bolla creata attorno al JHotel e ai campi della Continassa.