Andrea Pirlo può sorridere. Il tecnico della Juventus recupera qualche pezzo: in attesa di ritrovare anche tutti i giocatori impegnati con le nazionali, ecco che Pirlo ha riabbracciato Merih Demiral, rientrato in gruppo dopo l'infortunio al ginocchio e una conseguente preparazione specifica a parte. Lo ha svelato la Juve nel proprio report: "La squadra, dopo aver lavorato sulla forza in palestra e in campo, si è concentrata sulle esercitazioni tattiche e infine ha svolto esercizi attacco contro difesa. E iniziano, gradualmente, i rientri dei Nazionali dagli impegni con le loro selezioni. Oggi Merih Demiral si è allenato con il gruppo".