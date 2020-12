La Juventus è la squadra che ha subito meno tiri in assoluto nello specchio della porta nei Top-5 campionati europei in corso (23) e quella che ne ha subiti meno in media (2.56 a match) dietro a Real Sociedad (2.17) e Athletic Bilbao (2.27). A rivelarlo è il sito ufficiale della Juventus, che riporta anche il nuovo dato sui palloni giocati. I bianconeri, infatti, sono la squadra che in media ha giocato più palloni nell’area avversaria a partita in questa Serie A (31.7 a match), il Genoa è penultimo in questa graduatoria (15).