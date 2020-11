Non solo i due difensori centrali: dall'infermeria in casa Juve arrivano altre due buone notizie per Pirlo. Anche Federico Chiesa e Paulo Dybala corrono verso il rientro con il Cagliari. L'affaticamento alla coscia destra che ha costretto l'ex Fiorentina a saltare Lazio e Nazionale non preoccupa e, salvo sorprese, potrà essere arruolabile anche lui alla ripresa del campionato. Così come la Joya, che sta smaltendo l'infezione alle vie urinarie che gli ha impedito di rispondere alla chiamata dell'Argentina: Dybala si è allenato con i compagni, scalpita per ritagliarsi spazio e riconquistarsi la fiducia di Pirlo.