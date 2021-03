3









Sarà una partita decisiva. Per tutti. Ma Juve-Porto, Andrea Pirlo, potrà viverla solo con l'ansia del risultato e non di certo con qualsiasi altra preoccupazione. Come raccontato da Repubblica, infatti, il tecnico bianconero resterà in panchina anche il prossimo anno, a prescindere dal risultato di questa sera o in generale da come andrà a finire la stagione.



GIUDIZIO SOSPESO - Per il quotidiano, il giudizio sul tecnico è di fatto sospeso: avrà in ogni caso un'altra possibilità, pure se la situazione tra campionato e competizione europea dovesse precipitare. Da monitorare, invece, la situazione relativa alla dirigenza: Paratici ha il contratto in scadenza e sono in corso le prove di rinnovo. "Pirlo si sente protetto", spiega Repubblica. Che elimina ogni voce di esonero: solo nel caso estremo di un tracollo nel finale di stagione, potrebbero iniziare ad arrivare un po' di avvisaglie...