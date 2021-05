A metà del guado tra finale di Coppa Italia vinta contro l'Atalanta e partita decisiva per la qualificazione Champions domenica sera contro il Bologna, il tema principale in casa Juventus sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi non può che essere il futuro di Andrea Pirlo. L'allenatore bianconero cercherà di ottenere l'obiettivo e convincere in tal modo la società a confermarlo. Per questo sui giornali vediamo titoli molto simili: su Tuttosport leggiamo "Pirlo sul filo" e sul Corriere dello Sport "Pirlo se la gioca".

C'è anche un accenno di mercato invece nel box della Gazzetta dello Sport: "Pirlo tenta la rimonta, lunedì palla alla Juve, il Monza chiama Buffon".