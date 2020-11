Il commento a caldo di Andrea Pirlo a Sky Sport dopo l'1-1 del Vigorito tra il neopromosso Benevento e la sua Juventus: "Avevamo gestito bene il primo tempo andando in vantaggio e potendo chiuderla, ma non riusciamo ancora a capire bene i momenti del match. Abbiamo battuto veloce un calcio d'angolo in cui dovevamo tenere il pallone per far finire il primo tempo, invece loro sono andati di là e abbiamo preso gol. Non è il primo che incassiamo allo scadere del tempo: dobbiamo crescere velocemente e capire che i momenti delle partite non sono tutti uguali e vanno gestiti in modo diverso. E nel finale abbiamo avuto momenti di poca lucidità mentre dovevamo pensare solo a far gol. Stasera, come in altre partite, abbiamo dimostrato di dover ancora lavorare e capire bene in che stato siamo e qual è il livello della partita: quando mancano giocatori d'esperienza e personalità, importanti nel processo di crescita ancora facciamo fatica".

L'ASSENZA DI RONALDO - "Già mercoledì in Champions aveva avuto un problemino, ha voluto ugualmente giocare per poi riposarsi, anche perché ha giocato tanto con la nazionale. È normale che qualcuno a turno si affatichi e stia fuori, stavolta è toccato a lui, altre volte ad altri. È un peccato, CR7 è sicuramente un valore aggiunto, però dobbiamo cercare di fare la nostra partita anche se lui non c'è. Se la sua assenza è dovuta al fatto che lui non stia bene o alla mia gestione? Tutte e due le cose! Capita a tutte le squadre che giocano pure in Champions e con molti nazionali. Un altro attaccante dal mercato? Siamo in pieno campionato, ora non si può prendere nessuno e giochiamo con quelli che abbiamo".

CR7 DIPENDENZA - "Non mi sembra che nelle altre squadre dove abbia giocato ci fosse meno dipendenza: al Real Madrid Benzema segnava meno e faceva gol soprattutto lui. Lui è un catalizzatore, è normale che ti faccia vincere le partite. A volte non c'è e noi dobbiamo migliore in queste partite".

LO SVILUPPO DEL GIOCO - "Ci stiamo lavorando, cerchiamo di giocare con un esterno più offensivo e con uno che arriva da dietro, cercando di fare l'uno contro uno. A volte riusciamo, a volte no. Quando si sporcano le partite non riusciamo a vincere al momento, vinciamo solo quando giochiamo bene con azioni pulite. Non è sempre così, come capitato stasera e a Crotone. Bisogna crescere velocemente perché quando capitano partite come oggi dove loro poi si aprono, bisogna chiudere le partite".

KULUSEVSKI - "È un giovane e non può giocare tutte le partite, si gioca ogni tre giorni. Viene dal Parma e le partite non sono tutte uguali, il peso della palla alla Juventus è differente. Lui è stanco e le responsabilità sono completamente diverse rispetto a Parma. Sappiamo cosa ci può dare, nelle ultime partite è meno lucido ma noi vogliamo puntare su di lui".

CHI ME L'HA FATTO FARE? - "Mi piace avere questo tipo di pressioni e vado avanti in questo lavoro".