Andrea Pirlo rivoluziona la difesa della Juve con una mossa. Semplice. Come abbiamo più volte riportato in questi giorni, il nuovo tecnico bianconero giocherà alcune partite con la difesa a tre e anche quando giocherà a quattro organizzerà la squadra in modo che possa impostare con tre difensori. La vera rivoluzione sarà sui ruoli visto sia Danilo che Alex Sandro sono stati provati come terzi di difesa (rispettivamente a destra e sinistra) per costruire la manovra dal basso.