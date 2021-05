Domenica sera la Juventus ospiterà il Milan per uno scontro diretto in chiave Champions. Una partita dalla quale passerà buona parte delle chance bianconere di arrivare nelle prime quattro. Le due squadre sono infatti appaiate a quota 69 punti in Serie A, e sarà fondamentale mantenere un bilancio favorevole in caso di classifica avulsa. All'andata, all'Epifania, la Juve ha vinto 3-1 a San Siro, nel segno di uno scatenato Federico Chiesa, che colpì un legno e fece due gol. E proprio Chiesa è pronto a rientrare in campo contro i rossoneri domenica, dopo aver saltato per infortunio muscolare i match contro Parma, Fiorentina e Udinese. Quale miglior occasione per tornare!