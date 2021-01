2









E' la prima anche per Andrea Pirlo, che in Coppa Italia non aveva mai allenato. Ed è la prima in stagione per la Juventus, ovviamente nella competizione, e non poteva arrivare forse in un momento peggiore, tra positivi e infortunati. Sì, perché il contesto resta complicato. Non ci sarà Alex Sandro, fuori anche Cuadrado e De Ligt, poi out Dybala, Chiesa e McKennie. Dunque, a chi tocca? NUOVO ATTACCO - Come riportato dal Corriere dello Sport, Morata riproverà dal primo minuto, forte anche dei numeri in stagione che danno conforto soprattutto in vista delle super sfide che attendono la Juve, dall'Inter alla Supercoppa. L'ultimo gol? Al Parma, poi l'infortunio e quindi lo stop. Adesso sta bene e stasera giocherà titolare. Al suo fianco, ecco Dejan Kulusevski. Non ci sarà Ronaldo, da capire se sarà un'alternativa o se resterà fuori dai convocati. Intanto, Pirlo inizia una nuova avventura. E lo fa con una formazione rattoppata, ma un attacco potenzialmente atomico.