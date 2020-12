Come riporta Repubblica, con il rientro di Chiellini e Demiral in gruppo, la Juve ritrova finalmente la difesa al completo. Si legge nell'edizione online del quotidiano: "Una novità che non può che far sorridere il tecnico bianconero, spesso alle prese con i problemi dovuti ai numerosi infortuni che hanno colpito soprattutto la difesa. Contro l'Udinese, Pirlo potrà finalmente avere a disposizione sia i titolari Bonucci e De Ligt, quest'ultimo prontamente ripresosi dopo il problema muscolare accusato durante la sfida con la Fiorentina, sia i due infortunati Demiral e Chiellini. Il capitano è rientrato per l'ennesima volta e proverà a dare continuità alle sue prestazioni, il vero ingrediente mancante di questi ultimi mesi".