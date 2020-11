Il commento di Andrea Pirlo a Sky Sport dopo la faticosa vittoria per 2-1 contro il Ferencvaros in Champions League: "L'obiettivo era entrare con un altro atteggiamento, l'abbiamo detto prima della partita, anche negli spogliatoi prima di entrare in campo. A volte in queste partite che sembrano semplici poi vai incontro a difficoltà come stasera: siamo stati superficiali e abbiamo dovuto rincorrere."



I PROBLEMI - "Non abbiamo fatto una prima pressione veemente come avevamo preparato. Normale dopo tante partite non avere sempre la stessa intensità, ma è importante non sbilanciarci e non rimanere lunghi per non prendere le ripartenze. È capitato a volte nel primo tempo mentre nella ripresa ci siamo sistemati un po'."



I SOSTITUTI - "Dai cambi mi aspettavo di più, loro si sono chiusi molto bene e noi dovevamo aprirli allargando il gioco coi passaggi, muovendoli da una parte all'altra più velocemente. Invece il ritmo non era alto e loro si sono potuti chiudere più facilmente."



L'OLANDESE - "De Ligt è un capitano già a 20 anni, è un ritorno importante. È un campione a livello tecnico e umano. Ci concede di essere più aggressivi e dà tanto in impostazione, permette di tenere la squadra corta e riesce ad andare in avanti." IL REGISTA - "Arthur si è intestardito a portare più palla rispetto ad altre partite e a cercare sempre la soluzione più diretta internamente, invece dovevamo aprire il campo e allargare le loro maglie. Ma sta crescendo da un punto di vista fisico e lui non ha demeritato da questo punto di vista. Ma bisognava far girare piu velocemente il pallone e aprire il gioco, per dare la possibilità ai nostri di fare l'1 contro 1, con la palla che gira lenta loro si possono riorganizzare meglio e non ci danno questa possibilità. Ancora deve imparare."



LA TATTICA - "Loro tengono la linea molto alta e ti invogliano ad attaccarla, però lo devi fare al momento giusto. Se affretti la giocata è sbagliato, devi aggirarli e poi trovare l'attacco giusto. Quando l'abbiamo fatto abbiamo creato le occasioni pericolose."



LA JOYA - "Dybala non ha fatto benissimo ma è in crescita dopo un periodo di inattività, oltre all'infezione che lo ha costretto a prendere antibiotici per settimane. Ma deve crescere e andare oltre alla sua soglia negli allenamenti per recuperare la forma migliore."



QUESTE POI LE PAROLE DELL'ALLENATORE DELLA JUVE IN CONFERENZA STAMPA