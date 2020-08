11









I convenevoli sono stati scambiati, adesso per Pirlo è arrivato il momento di buttar giù un'idea di quella che sarà la sua Juventus. Chiaro: l'avrà già fatto, pure assiduamente da quando Andrea Agnelli gli ha affidato le chiavi della prima squadra. Quale vestito, dunque, per la Signora? Il Corriere dello Sport ripercorre le uniche parole del Maestro su una sua (ancora ipotetica) squadra da allenare. Dunque, si dovrebbe ripartire dal 4-3-3, modulo - seppur con varianti - utilizzato anche nelle ultime partite da Maurizio Sarri. Con poco tempo a disposizione, probabile che servano un po' di certezze per non cadere.



IPOTESI A 3 - Pure il 4-4-2 e il 3-5-2 sono opzioni. Principi di gioco, comunque, ben chiari. A prescindere dal modulo, Pirlo dovrà far coesistere Ronaldo e Dybala, il vero rompicapo di Allegri e Dybala. In ogni caso, davanti non ci sarà bagarre: se arriverà un centravanti dal mercato, terminerà il problema di 'riempire l'area'. Altrimenti, tutto ancora su Paulo più avanzato, magari con Kulusevski a tutta fascia e di supporto offensivo. Tante idee, in questi primi giorni. Staremo a vedere.



LA FORMAZIONE TIPO - 4-3-3: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Arthur, Rabiot; Kulusevski, Dybala, Ronaldo.