Andrea Pirlo ricorda il Mondiale del 2006 vinto dall'Italia contro la Francia ai calci di rigore."Sul tetto del mondo", ha scritto l'ex centrocampista bianconero destinato a tornare alla Juventus come allenatore della formazione Under 23. Per il futuro c'è ancora un po' di tempo. Oggi Pirlo e tanti altri ex ricorda una notte che nessuno, in Italia, dimenticherà mai.