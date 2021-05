4







di Cristiano Corbo, inviato a Torino

Una lunga attesa prima di prendere parola: "Dimissioni? Vado avanti finché la società me lo permetterà". Andrea Pirlo è oggettivamente a un passo dal baratro: la sconfitta così netta e disastrosa contro il Milan, per giunta in casa, per di più davanti alla proprietà nella persona di John Elkann, è stata l'istantanea centrata di una stagione in cui ogni cosa è stata fuori posto e fuoriluogo. In primis, proprio l'allenatore, ritrovato in un ruolo d'enorme responsabilità senza aver maturato un libretto per le istruzioni. E ora? Che aria tira? Tira il vento di una nuova possibilità, alla quale Pirlo a questo punto s'aggrappa senza riserve, stanco per la lunga e faticosa camminata, ma comunque vivo. L'IPOTESI TUDOR - Gli infrasettimanali sono come i pali e le traverse: salvano chi sta subendo e dunque soffrendo. A Reggio Emilia con il Sassuolo, salvo clamorosi scossoni, ci sarà ancora Andrea Pirlo sulla panchina bianconera. Chiaramente, un risultato diverso dalla vittoria può condannare il tecnico a un finale di stagione sollevato da qualsiasi incarico. E come rivelato dallo stesso Pirlo, il colloquio con la società (almeno un primo faccia a faccia) c'è già stato, arrivato immediatamente dopo la partita. Non è di per sé una novità, con Agnelli parla sempre, ogni volta che i due s'incrociano e hanno la possibilità: ma dopo un ko così pesante, oltre all'ufficio facce, c'era da capire le intenzioni dall'alto e vagliare l'ipotesi di dimissioni. Entrambi gli scenari non si sono aperti: avanti ancora, avanti insieme, finché la disfatta non sarà matematica o il recupero sarà miracoloso. In ogni caso, c'è Igor Tudor sempre in allerta e sempre pronto all'avvicendamento: in caso di addio prematuro, il nome del croato è l'unico in ballo.