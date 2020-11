La Juve recupera la propria difesa. Primo allenamento in gruppo anche per Giorgio Chiellini e Merih Demiral, che si uniscono a Leonardo Bonucci già convocato per Benevento ma infine risparmiato. Buone notizie quindi per Andrea Pirlo, che ora potrà cominciare una rotazione in grado di preservare anche chi fin qui ha stretto i denti, almeno nel reparto arretrato. Verosimilmente, Chiellini sarà impiegato direttamente nel derby di sabato.