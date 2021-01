"In queste tre partite? La forza messa in campo soprattutto a livello mentale, dovevamo ripartire bene dopo la sconfitta con la Fiorentina, quindi abbiamo chiarito bene quali fossero gli obiettivi, siamo ripartiti con forza cercando di pensare solo a noi stessi e di fare le partite". Ecco le parole di Andrea raccontate al canale ufficiale JTV , sui passi in avanti della squadra bianconera mostrati nelle ultime sfide di campionato.