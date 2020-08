Senza De Ligt per tre e più mesi, il progetto della Juve di Pirlo si fa in salita, soprattutto in difesa. Come svela il Corriere di Torino, emerge già una alternativa tattica al 4-3-3 che il nuovo allenatore raccontava per la sua squadra ideale. Ed è quella in cui, fino all’avvento di Sarri, anche Max Allegri si rifugiava nei momenti di difficoltà: la difesa a tre. Un'eventualità che assume sempre più forza col passare dei giorni.