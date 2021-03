Quando torna Paulo Dybala? Riuscirà a risollevare le sorti della Juventus? Pirlo dice di non aver perso fiducia, ma di sicuro ha perso il giocatore più tecnico. Come racconta Repubblica, "in una squadra che finora si è basata essenzialmente sugli spunti individuali, e che ha le individualità più prestigiose dell'intera serie A, i ritorni di Dybala, Alex Sandro e Cuadrado possono spostare gli equilibri". Equilibri molto fragili in questo momento, anche a causa dell'assenza dell'argentino: avrebbe dovuto risolvere il problema al ginocchio in venti giorni, sono passati di fatto tre mesi...