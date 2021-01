“Aaron sta bene, ha recuperato questa settimana, ha lavorato tutta la settimana con la squadra e non ha nessun problema per scendere in campo”. Così ha parlato Andrea Pirlo in conferenza stampa: come al solito, sul gallese il tecnico bianconero spende parole al miele. Del resto, quando è stato bene, il giocatore ex Arsenal ha sempre fatto parte dell'undici titolare. E a San Siro partirà ancora una volta dal primo minuto. Un cambio di passo niente male, per Ramsey. Soprattutto rispetto alla passata stagione, quando non trovava continuità di rendimento e quindi di risultati in campo. Con il nuovo ruolo in questa Juventus, Aaron sta diventando un intoccabile.