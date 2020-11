Dieci partite, sette gol, prestazioni di grande sostanza e carattere da leader. E' il nuovo Alvaro Morata, tornato alla Juventus più carico che mai. E questo pomeriggio è pronto a caricarsi la Juventus sulle spalle, come già fatto. Il cambiamento? Come scrive Tuttosport, "E’ cresciuto, è più solido psicologicamente ma, soprattutto, attraversa un momento di forma strepitoso e, per questo, Pirlo lo vuole sfruttare fino in fondo. Sa benissimo che bisogna cavalcare l’onda del gol e si fida a tal punto del Morata 2020 da concedere un turno di riposo a Ronaldo, lasciandolo proprio a Torino, pur avendo un Dybala da rigenerare".