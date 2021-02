Come racconta Calciomercato.com, l'idea di Pirlo per la sfida di questa sera contro l'Inter sarà creare anche una vera e propria gabbia su Hakimi. Il tecnico bianconero contrapporrà avversari più pesanti e diversi rispetto al derby d'Italia di campionato, quello deciso da Vidal prima e Barella poi. Scrive CM: "Sulla fascia sinistra bianconera infatti dovrebbero esserci Danilo e Chiesa, con Alex Sandro e Bernardeschi come alternative. Un giocatore che possa quindi attaccare tenendo bloccato Hakimi (Chiesa o Bernardeschi, in ballottaggio) e un altro (Danilo o Alex Sandro) pronto a raddoppiare sulle incursioni offensive del numero 2 nerazzurro, potenzialmente letali".