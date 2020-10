10









E poi arriva Federico. Federico Chiesa. La Juve è pronta a calare l'ultimo asso del mercato e le parti, spinte dalla voglia di chiudere quanto prima, si sono venute incontro ben volentieri. I bianconeri hanno convinto la Viola con una cifra vicina ai 60 milioni, la Viola ha detto definitivamente sì al pagamento dilazionato (si parla di una rata corposa all'anno per ben 4 stagioni). C'era il nodo cessioni, ma anche questo sta per sciogliersi.



IL NODO - Come racconta La Gazzetta dello Sport, a dare coraggio a Paratici è stata anche la fase avanzata della cessione di Rugani al Rennes (leggi qui). Ora mancano Mattia De Sciglio - per il quale comunque "non si prospettano nuove destinazioni dopo il mancato passaggio alla Roma" - e Douglas Costa, sul quale la Juve spera di strappare una buona cifra in Premier League. Brasiliano permettendo, s'intende: finora ha rifiutato tutto e tutti, covando la voglia di restare. L'ACCELERAZIONE - Ma quando è arrivata l'accelerazione finale? Il giocatore è sempre stato convinto di poter arrivare a Torino. Ed è stato nuovamente lui a fare leva sul club per raggiungere questa nuova vita a Torino: stavolta Commisso non si è messo di traverso, mantenendo comunque il pugno duro che ha la forma di una richiesta da 60 milioni di euro. Escluse contropartite tecniche. Una formula 'alla Morata'? Va bene, più che bene.



INTANTO, KHEDIRA... - Douglas, De Sciglio e Rugani. Saranno giorni caldissimi per tutti, ma lo saranno anche per Sami Khedira: sinora ha rifiutato tutte le proposte di separazione con buonuscita. Adesso tocca a Pirlo: almeno due giocatori saranno fuori dalla lista Champions.