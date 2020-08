Juve o Roma nel futuro di Arek Milik? Domanda simile si può porre anche a Edin Dzeko, per cui "a oggi, la Roma non ha ricevuto alcun segnale da Dzeko per una volontà di cambiare aria e dunque se lo tiene stretto, convinta di mantenerlo al centro del proprio progetto". Come racconta Calciomercato.com, "se Edin chiedesse di andarsene nei prossimi giorni sarebbe un altro scenario, oggi la Juve non è così avanti. Pirlo aspetta e spera, ma un altro ostacolo è Arkadiusz Milik che fin qui non ha dato apertura alla Roma come a qualsiasi altro club che non fosse... la stessa Juve. Il polacco ha un accordo sul contratto coi bianconeri già da mesi e vuole rispettarlo, spera che il ds Paratici alla fine concluda davvero la trattativa per prenderlo dal Napoli. Ecco perché l'incastro-Dzeko piace tanto, soprattutto a Pirlo...".