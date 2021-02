Leonardo Bonucci e Paulo Dybala andranno in panchina. Per il primo non ci saranno possibilità di vederlo in campo, il secondo invece potrebbe entrare a gara in corso, magari negli ultimissimi minuti a seconda di come andrà la partita. A raccontarlo è Sky Sport, che ha sottolineato la scelta di Andrea Pirlo di portare con sé i due giocatori che hanno scelto di partire e di essere vicini al gruppo, nonostante le difficoltà fisiche. Dunque, niente 'sgabello' per Leo: in tanti hanno ricordato l'episodio del 2017 che fece seguito alla lite con Massimiliano Allegri e che portò di fatto alla rottura con i bianconeri. Ecco, altra vita e altre scelte. La tribuna non la vedrà, stavolta.