E se alla fine arrivasse davvero il ribaltone? Andrea Pirlo e la Juventus si giocano tutto in una giornata. Il quarto posto è uno spartiacque per la stagione, molto più della Coppa Italia. Il futuro del tecnico bresciano è appeso a un filo ed è quello della speranza. Alla Continassa, prima di capire quale sarà il destino sportivo dei bianconeri, devono necessariamente prendere una decisione sul futuro tecnico, così da partire con estrema chiarezza sul futuro prossimo. Ma basterà l'ottimo rapporto di Pirlo con Agnelli a trattenerlo a Torino? Basteranno Supercoppa e Coppa Italia? Di certo, una qualificazione Champions aiuterebbe. Eccome.



IN POLE - Secondo Tuttosport, in questo momento ci sarebbe Gattuso in pole. Uno dei candidati più forti è proprio l'attuale allenatore del Napoli che, oltre per il gioco, è apprezzato per una questione di carisma e per il carattere che inevitabilmente trasmette alle sue squadre. Gattuso non rinnoverà il contratto con gli azzurri e da tempo Aurelio De Laurentiis valuta nuovi candidati per il suo club. Negli ultimi giorni, la Fiorentina ha perso quota, e Jorge Mendes - agente di Ronaldo, ma anche il suo - sta valutando tutte le proposte.



ALLEGRI E ZIDANE - Restano poche possibilità di vedere Zidane in panchina nel prossimo anno. L'ex 21 bianconeri è orientato a lasciare il Real, ma il suo obiettivo è la panchina della Francia, che si libererà dall'altro ex Juventus Deschamps nell'autunno 2022, dopo il Mondiale. Raul e Allegri si giocano la panchina del Madrid.