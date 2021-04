Dopo la vittoria dei bianconeri contro il Napoli, adesso Pirlo sta pensando di rilanciare Dybala dal primo minuto accanto a Cristiano Ronaldo. A raccontarlo è La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il tecnico juventino 'costringerà' Giorgio Chiellini a fare gli straordinari: il centrale affiancherà Matthijs de Ligt in mezzo alla difesa e con Szczesny che tornerà in porta dopo il turno di riposo con il Napoli. Perché il titolare è lui e l'ha ribadito ieri pure Andrea Pirlo, in conferenza: "Che giocasse Buffon? Era già pensata, però c'era stata qualche critica nei confronti di Szczesny nell'ultima partita, ho detto che avrebbe giocato Tek. Ma avevo già parlato con il ragazzo, era stanco dopo la nazionale e aveva bisogno di staccare con la testa e di riprendere energia. Tek rimane il titolare della Juventus".