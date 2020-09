Primi esperimenti per la nuova Juve. Andrea Pirlo ha già messo nel mirino la prima di campionato contro la Sampdoria, gara che segnerà il suo debutto assoluto come allenatore. L'ex centrocampista non vuole fallire l'appuntamento più importante, e secondo Tuttosport sta studiando due moduli diversi per l'esordio: difesa a tre o a quattro? Nel primo caso i centrali sarebbero Bonucci e uno tra Chiellini e Demiral, se dovesse giocare a tre non ci sarebbero dubbi e loro tre sarebbero i titolari. Ecco le due idee:



Prima ipotesi (4-3-3): Szczesny; Danilo (Cuadrado), Bonucci, Chiellini (Demiral), Alex Sandro; Bentancur, Arthur, Rabiot; Kulusevski (Douglas Costa), Dybala, Ronaldo.



Seconda ipotesi (3-5-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Bentancur (Ramsey), Arthur (Bentancur), Rabiot (Kulusevski), Alex Sandro; Dybala, Ronaldo.