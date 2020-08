1









Come anticipato da Ilbianconero.com, Andrea Pirlo pensa alla difesa a tre per il nuovo corso della Juve. Il modulo di partenza resta il 4-3-3 ma il nuovo tecnico bianconero non esclude a priori il modulo che ha dato il via al grande ciclo di vittorie della Juve. E secondo La Gazzetta dello Sport, la rivoluzione può interessare anche i terzini: "Alex Sandro potrebbe così essere usato nelle terre che erano un tempo di Chiellini - si legge - e Danilo diventerebbe un’alternativa a De Ligt-Demiral dall’altro lato. L’idea di fondo è quella di far avanzare i difensori con la palla, costruire dal basso, creare occasioni per moltiplicare gli inserimenti offensivi. Una tendenza guardioliana da reinterpretare in chiave italiana, un altro piccolo pezzo della rivoluzione in atto".