Dopo le energie positive immagazzinate dalla vittoria del Camp Nou, la Juventus oggi torna ad allenarsi dopo il giorno di riposo concesso da Andrea Pirlo, che in vista del Genoa pensa ad un po’ di turnover. Necessario, alla luce del tour de force di partite da qui fino a Natale. Come riporta il Corriere dello Sport, torna d’attualità il nome di Kulusevski, in lizza per una maglia da titolare contro il Grifone. Stesso discorso per Chiesa e Bernardeschi che si giocano un posto sull’out sinistro. A centrocampo potrebbe tornare Rabiot, mentre davanti Dybala al fianco di Ronaldo. Cambi anche in difesa, perché De Ligt potrebbe rifiatare in vista del big match contro l’Atalanta, con l’accentramento di Danilo.