E Pirlo pensa ancora a Fagioli. Dopo il debutto in Coppa Italia, per il tecnico bianconero il centrocampista dell'Under 23 potrebbe essere nuovamente un'opzione. Soprattutto con questi problemi così imponenti a centrocampo. Scrive Gazzetta: " Insomma, l’allenatore bianconero sta seriamente pensando a Fagioli, peraltro apprezzato molto dalla tifoseria e invocato da una parte dei sostenitori dopo le difficoltà in fase di costruzione in. A Pirlo, poi, oltre ad Arthur e Rabiot mancheranno anche i dribbling di Juan Cuadrado e l’impostazione di Leonardo Bonucci, pezzi importanti nella costruzione del gioco che si sommano a quanto detto per allinearsi in un possibile esordio in campionato per lunedì".