I jolly di Pirlo. L'edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla versatilità della Juventus sotto la guida del Maestro: lunedì ci sarà il primo allenamento, e per Andrea sarà il primo in assoluto. Sa che potrà contare su tanti giocatori forti, alcuni veri fuoriclasse. Però... però si affiderà tanto ai suoi jolly. Gli intercambiabili. A centrocampo, ecco il più grande benvenuto a Dejan Kulusevski: trequartista all'Atalanta, alla prima stagione in A con il Parma ha fatto sfraceli. Ha giocato esterno, può fare la mezzala ma Pirlo lo vede già in attacco. Tante possibilità, le stesse che potrà avere Juan Cuadrado: una super annata da terzino, ma giocherà davanti se sarà necessario.