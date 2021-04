Andrea Pirlo, nella consueta conferenza stampa di presentazione della sfida contro la Fiorentina, ha parlato del periodo di Cristiano Ronaldo: "Non so se è il suo periodo più difficile, sono al primo anno, c'è stato chi l'ha gestito per tanti anni. Ho un bellissimo rapporto con lui, ha sempre voglia di far bene. Si arrabbia anche quando perde le partitine. Quando uno vuole sempre raggiungere il massimo, sono atteggiamenti normali. Ha sempre voglia di vincere. Vuole sempre mettere il suo apporto e deve essere un lato positivo per i ragazzi".