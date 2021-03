Una seduta dopo l'altra, per arrivare a una partita dopo l'altra. La Juve prova a recuperare Paulo Dybala, che pure oggi ha dato segnali positivi in vista delle prossime partite. Per la sfida di sabato prossimo con il Torino, la Joya corre a passi velocissimi verso una convocazione. Come lui, Pirlo si aspetta il ritorno di giocatori chiave.



FONDAMENTALI - Sì, perché non è mancato solo Paulo Dybala nella gara con il Benevento - assenza alla quale la squadra si era pure abituata -, ma è venuto meno soprattutto Juan Cuadrado. Il colombiano dovrebbe rientrare per la sfida dell'Olimpico, insieme ad Alex Sandro che sembra pronto per partire dall'out mancino. Entrambi hanno lavorato con carichi regolarmi, mentre Ramsey ha proseguito il personalizzato per non perdere il treno Toro. Saranno giorni importanti e decisivi. Per tutti. La Juve prova a dare il colpo di coda al campionato: tutti uniti. Pure per un posto in Champions.