La ripresa dopo la disfatta. La Juve è ripartita ieri, portando con sé un'altra brutta notizia: l'infortunio di Merih Demiral. Gli umori non sono dei migliori alla Continassa, ma serve smaltire le scorie del Porto il prima possibile e poi ripartire, perché il campionato non è ancora finito. Come racconta Tuttosport, la truppa bianconera ha accolto con un senso di liberazione la possibilità di poter quantomeno tornare in campo per sfogare un po’ di nervosismo accumulato e lo stesso Andrea Pirlo non vedeva l’ora di iniziare a lavorare per provare a lasciarsi alle spalle la prima grande delusione vissuta nella sua nuova esperienza da allenatore.



I PASSI DI PIRLO - Pirlo sa bene che nelle prossime settimane si gioca parte del suo futuro alla Juventus, nonostante la fiducia del presidente Andrea Agnelli. Tra rivoluzione e infortuni tante sono le attenuanti per lui, che ora si trova ad affrontare una nuova fase della sua crescita: la ripartenza. L’allenatore resta sotto esame, come lo è tutta la squadra, che paradossalmente adesso ha meno pressioni e ha aspettative generali più lievi. Ciò che deve dimostrare Pirlo - si legge - è di saper gestire questa situazione da calo motivazionale post eliminazione e di saper far svoltare la squadra, tecnicamente e a livello motivazionale. Questa stessa fiducia ricevuta, dunque, Pirlo ha iniziato a trasmetterla al gruppo. Ieri ha parlato alla squadra, spiegando gli errori contro il Porto e condannando, nello specifico, l’approccio alle partite, la reazione a un gol preso e i pesanti errori individuali e di squadra. Di obiettivi ce ne sono ancora, la Juve non può scollegarsi.