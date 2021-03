5









La Juventus aspetta i recuperi. L'emergenza si fa sentire in casa bianconera, con Pirlo che spera di recuperare qualche pezzo nei prossimi giorni in vista di due sfide difficilissime: Lazio e Porto. Prima il campionato, sabato, poi il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Contro i biancocelesti dovrebbero tornare sia Cuadrado che Bonucci, mentre De Ligt, fermatosi nel riscaldamento prima dello Spezia, non dovrebbe essere rischiato, nonostante gli esami di rito abbiano escluso lesioni muscolari. A riposo per averlo al meglio contro il Porto. Sempre al Porto mirano Giorgio Chiellini e Paulo Dybala: il capitano è reduce da un problema muscolare proprio in occasione della partita d'andata in Portogallo e nei prossimi giorni testerà le proprie condizioni, mentre l'argentino farà l'ennesimo tentativo per capire se il dolore al ginocchio possa essere gestito e tornare in campo.



ARTHUR E DYBALA - Sulla via del rientro anche Arthur. L’ex Barcellona ha terminato le cure a base di onde d’urto focali e ha ripreso a correre in campo rafforzando i segnali positivi. Punta alla convocazione con la Lazio per poi riprendersi il centrocampo contro i portoghesi. E' quanto riporta Tuttosport, che aggiunge un dettaglio anche su Dybala: la Joya avverte sensazioni migliori, ma in Argentina si parla di una nuova - e imminente - visita di controllo programmata in Austria dal professor Fink, lo specialista consulente del club, per verificare i progressi del lavoro svolto nell’ultima settimana.