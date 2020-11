6 gol in 7 partite, e i numeri non spiegano a sufficienza l’apporto che Alvaro Morata sta dando a questa nuova Juventus di Andrea Pirlo, che non ha mai dubito sul ritorno dello spagnolo. Come riporta Calciomercato.com, sono tre le ragioni per cui il tecnico bianconero è sempre stato sicuro della scelta del club. Innanzitutto l’età, più giovane degli altri ex obiettivi Dzeko e Suarez. Poi la diretta conoscenza con Pirlo (i due hanno giocato insieme) ed infine la sua duttilità offensiva, abile centravanti ma all’occorrenza seconda punta.