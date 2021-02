Andrea Pirlo, in conferenza stama, ha spiegato il KO di Napoli: "Testa già alla Champions? No. Iniziamo la stagione cercando di centrare tutti gli obiettivi. Supercoppa vinta, finale di Coppa Italia, siamo in Champions e siamo ben messi per il campionati. Non si pensa a un solo obiettivo, si cerca di centrarne il più possibile. Siamo in corsa su tutti gli obiettivi ed è la cosa più importante. A Napoli è mancato solo il risultato, non siamo preoccupati per il resto delle partite".