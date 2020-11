Budapest sarà un test importante, oltre ai tre punti fondamentali per la Champions League. In casa del Ferencvaros, la Juve ha l'obiettivo vittoria, ma Pirlo dovrà capire anche se questo nuovo ruolo di Ronaldo potrà essere davvero determinante. E se soprattutto troverà il favore del portoghese, che per la prima volta agirà da punta. Come racconta Repubblica, "con ogni probabilità Pirlo punterà fin dall'inizio sulla coppia Morata-Ronaldo, con Kulusevski e Chiesa ai loro fianchi. Cristiano è abituato ad aver vicino non un'ala pura come l'ex viola ma un terzino che parta da più lontano e non gli pesti i piedi, oppure una mezzala che gli copra le spalle (era Matuidi, nell'ultimo biennio), che invece nel 4-4-2 non è prevista. Il test ungherese sarà interessante".