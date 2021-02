Come racconta La Gazzetta dello Sport, Pirlo non è mai stato in discussione. Scrive il quotidiano: "Pirlo non ha esperienza (quella te la regala solo il tempo), però sopperisce con carisma, personalità e idee. Andrea Agnelli lo ha scelto per la sua visione avveniristica di calcio, gli ha chiesto lo scudetto come ai suoi predecessori ma gli ha anche garantito sostegno assoluto. Anche quando, a inizio stagione, i risultati non erano in linea con le aspettative (vedi i pari con Crotone e Benevento)".