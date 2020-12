Squadra che vince, non si cambia. Squadra che stravince, guai ad azzardarsi a fare una mossa diversa. Come scrive il Corriere della Sera, la Juve dovrebbe infatti essere la stessa vista al Camp Nou: 4-4-2 di norma, a prescindere poi dai cambi di ruolo nelle due fasi. Decisivi saranno Chiesa e Kulusevski, novità bianconere e non esattamente dell'ultim'ora. Nell'ambito delle turnazioni, infatti, Pirlo aveva già previsto una nuova occasione per lo svedese, oltre chiaramente a lanciare l'esterno ex Fiorentina nella classica posizione ibrido. Ci sarà anche McKennie, di cui Pirlo ha parlato così: "Grande corsa e grande voglia, ma ha ampi margini di miglioramento".